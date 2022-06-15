Vatandaşın doktor isyanı: Ekmek paramızı yola veriyoruz

Giresun'un Görele ilçesindeki devlet hastanesinde uzman doktor bulunmaması nedeniyle başka ilçe veya şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşlar eylem yaptı. Yaklaşık 1 yıldır hastanede uzman doktor bulunmadığını söyleyen vatandaşlar tedavi olmadıklarını, ekmek alacakları parayı hastane yolunda harcadıklarını söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde doktor eksikliği sebebiyle tedavi olamayan vatandaşlar, “Hastanemizi doktor istiyoruz” pankartı açarak eylem yaptı.

Göz, ortopedi, nöroloji, radyoloji, KBB, kadın hastalıkları dallarında uzman doktor olmadığı için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını dile getiren vatandaşlar doktor istedi.

Köy ve Mahalle Muhtarları ile vatandaşlar adına açıklama yapan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, devlet hastanemizin ilçeye yeterli hizmeti veremediği söyledi.

“ÇEVRE İL VE İLÇELERE GİTMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

Hastaneden 3 ilçe 2 belde 88 köy ve 44 mahallenin faydalandığına dikkat çeken Hamzaoğlu, bir çok branşta uzman doktor olmadığından dolayı hastaların zor anlar yaşadığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır aynı sorunla karşı karşıya olduklarını belirten Hamzaoğlu,

“Branşlardaki doktor eksikliğinden dolayı bölge halkımız mağdur olmaktadır ve hastalarına çare bulmak için çevre il ve ilçe devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor. Hastanemiz bölgemizin yeni moderne ve en donanımlı hastanesi olmasına rağmen doktorsuzluktan halkımıza hizmet verememektedir.

Çevre il ve ilçe hastanelerimize gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız hastanelerdeki yoğunluktan dolayı büyük sıkıntı yaşamaktadır” dedi. Muhtar Selim Hamzaoğlu, yaz aylarında gurbetçilerinde geri dönmesiyle birlikte bölge nüfusunun 3-4 katına çıktığını söyledi.

“KİMSEM YOK HASTANEYE GİDEMİYORUM”

Doktor bulamadığı için hastanede tedavi olamayan ve köyde yaşayan yaşlı bir kadın ise,

“Her zaman Giresun yollarındayım. Benim kimsem yok gidemiyorum. Her zaman araba bulamıyorum. Neden ağzımızın içinde ki hastaneye gidemiyoruz. Benim eşim öleli 55 sene oldu. Bir oğlum var sara hastası.

Ben bir yere gidemiyorum. Niye doktor gelmiyor buraya? Neden doktor yok?” diye konuştu. Başka bir kadın vatandaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiğini vurgulayarak, “Buraya doktor versin. Vermeyecekse kendisini baştan gitsin.

Hiç bir şeyimiz yok. Ekmek paramızı yollara veriyoruz. Neden yollara veriyoruz ekmek alırız o parayla” diyerek isyan etti.

“SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından yapılan açıklamada ise, Görele’de yaşanan uzman doktor açığını takip ettiklerini kaydederek, ” Gerek diğer ilçelerimizden gerekse Mecburi Hizmet Uygulaması ile hizmet ataması yapılarak sorunu çözme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz ” dedi.

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