Villayı kumarhaneye çevirmişler

Çatalca'da kumarhaneye dönüştürülen bir villaya baskın yapan polis, işletmecisi olduğu tespit edilen şüpheliyle kumar oynayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Villanın rulet makinesi ile oyun masalarıyla 'casino' gibi düzenlendiği belirlendi. Yasadışı kumar oynayanlara para cezası uygulanırken, villayı kumarhane olarak işleten şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ahlak, Kumar Büro Amirliği ekipleri Çatalca bölgesinde bir villanın kumarhaneye dönüştürüldüğü ihbarı aldı. Çatalca, Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan villayı bir süre izleyen polisler, içeriye çok sayıda kişinin giriş-çıkış yaptığını belirledi. Polis ekibi 20 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında villaya operasyon yaptı.

Operasyonda villanın rulet makinesi ve oyun masalarıyla, ‘casino’ gibi düzenlendiği ortaya çıktı. Villayı kumarhane olarak işleten şüpheli ile kumar oynayan 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Kumar oynayan şüphelilere toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı. Kumarhaneyi işleten şüpheli hakkında ise adli süreç başlatıldı. (DHA)

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