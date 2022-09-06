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‘Yahyalar Grubu’ hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

Ankara'da, 41 hırsızlık olayına karışan 'Yahyalar Grubu' isimli çeteye yönelik operasyonda, 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

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‘Yahyalar Grubu’ hırsızlık çetesine operasyon: 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara genelinde 21 iş yerinden, 13 açıktan, 1 otodan, 1 evden hırsızlık yapıp, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yağma olaylarına karışan Yahyalar Grubu çetesine yönelik operasyon düzenledi.

‘Ahsen’ adı verilen operasyon kapsamında belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 2 suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 1 tüfek, bu silahlara ait çok miktarda fişek ve mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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