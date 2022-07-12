Yakıt dolu tanker devrildi, faciadan dönüldü
Denizli’de seyir halinde olan dolu yakıt tankeri, sürücüsünün kontrolünde çıkarak devrildi. Faciadan dönülen o anda itfaiye ekipleri dolu tankeri köpükle soğuttu.
Denizli – Aydın Yolu üzerinde Denizli istikametine doğru seyir halinde olan M.D. idaresindeki yakıt tankeri, sürücüsünün kontörlünden çıkarak devrildi.
Büyük bir gürültünün koptuğu o anlarda patlama riskine karşı çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştı.
Sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye dolu yakıt tankerini köpükle soğutmaya başladı. Çalışmaların ardından tanker vinç yardımıyla devrildiği yoldan kaldırıldı.
Bir süre kapatılan yol ardından tekrar trafiğe açıldı. (İHA)