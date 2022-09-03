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Yamaç paraşütü yapan iki kişi inişte yola düştü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken inişe geçtikleri sırada kara yoluna düşen 2 kişi ağır yaralandı.

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Yamaç paraşütü yapan iki kişi inişte yola düştü

Ayrancı Geçidi’nde A.Ö. ve E.Ç. yamaç paraşütüyle havalandı. Bir süre havada süzülen ikili, inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek kara yoluna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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