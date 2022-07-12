‘Yan baktın’ diyerek bir gence saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta panelvan bir araçta bulunan 6 kişi, 'yan baktın' diyerek bir gence saldırdı. Saniyeler içerisinde yaşanan olayda tekme ve yumrukların hedefi olan genç aldığı darbelerle sersemledi.

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Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde gece 01.30 sıralarında panelvan bir araç içerinde bulunan 6 kişi, yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını iddia ederek ortalığı birbirine kattı.

Saniyeler içerisinde araçtan inen şahıslar, yolda yürüyen gence tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan olayın ardından büyük bir rahatlıkla araçlarına geri dönen şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Genç adam ise aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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