Yangın 1 hektarlık orman arazisine zarar verdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın çok sayıda ekibin anında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası 1 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü.

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Gördes’in Çiçekli Mahallesi Ayfer Deresi mevkiinde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Balıkesir Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20 personel, 4 arazöz, 1 su tankeri, 2 ranger müdahale aracı ve 2 hizmet aracı ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.

Meydana gelen yangında herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmezken 1 hektarlık alanın küle döndüğü öğrenildi. Ormanlık alanın Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olduğu ve tahkikat işlemlerinin Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi. (İHA)

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