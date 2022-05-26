Yangın 5 dönüm araziyi kül etti

Antalya’da ormanlık alanda başlayan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yangın, Alanya ilçesi Çakallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangının çıktığı alana 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından tespit edilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Adana'da orman yangını