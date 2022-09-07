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Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 ahşap evde büyük çapta hasar oluştu.​​​​​​​

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Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Asarcık köyünde Ahmet Coşkun’a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye Sinop, Boyabat ve Saraydüzü belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA

Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek köydeki 4 eve daha sıçrayan yangın, iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonucu 5 ev de kullanılamaz hale geldi.

Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, köyde incelemede bulundu. ​​​​​​​(AA)

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