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Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu

Niğde’de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu. O anlar kameralarca kaydedildi.

Yayınlanma: 15:44 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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Şahinali Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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