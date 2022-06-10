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Yarı çıplak halde küfürler savurup polise bıçak çekti!

Nevşehir'de, yasaklı ırk pitbull köpek gezdiren, yarı çıplak halde çevredekilere küfürler edip gelen polislere bıçak çeken Mustafa Y., etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Yarı çıplak halde küfürler savurup polise bıçak çekti!

Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesinde meydana geldi. Ağzında ağızlık bulunmayan yasaklı ırk pitbull cinsi köpekle mahalleye gelen Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkararak, çevredekilere küfürler etmeye başladı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplere bıçak çeken Mustafa Y., bölgeden ayrılmak istedi. Mustafa Y. uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayıp polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri bu sırada yere ateş etti. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Mustafa Y.’yi etkisiz hale getirip gözaltına alındı. Köpek ise hayvan barınağına götürüldü. (DHA)

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