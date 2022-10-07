Yasadışı bahisçilere operasyon: 5 tutuklama

Mersin’de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5’u tutuklandı. Mahkeme 9 zanlı için de adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı. 9 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Mersin'de yasadışı bahis oynatıldığı yönünde alınan bir istihbarat üzerine çalışma başlatıldı. Bir süre devam eden teknik takip işlemlerinden sonra belirlenen 23 adrese 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Mersin'de 12, İstanbul'da da 2 olmak üzere 14 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan A.İ, U.K, S.T, M.B, S.E tutuklandı. F.A, M.Ç, O.S.A, A.K, E.B, N.A, A.A, S.G ve M.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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