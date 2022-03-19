Yasadışı organ naklinde İstanbul’u seçtiler

İstanbul'da, aralarında arkadaşlık ya da akrabalık bağı olduğunu öne sürüp organ nakli yapmak isteyen yabancı uyruklu grupların gerçekte organ ticareti yaptığı ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, resmi belgede sahtecilik yaparak organ ve doku ticareti suçlarına yönelik çalışmalarda yabancı uyruklu bazı kişilerin Türkiye’de yasadışı organ nakli gerçekleştirmeye çalıştıklarını tespit etti.

14 YILLIK ARKADAŞI

İstanbul’da 7 Mart’ta özel bir hastaneye başvuran Suriye uyruklu iki kişi, 14 yıllık arkadaş olduklarını beyan ederek böbrek nakli için müracaatta bulundu.

Sunulan belgelerinin sahte olabileceği değerlendirilince durum polise bildirildi. Yapılan araştırmalarda; şahısların birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya bin 500 dolar, böbrek vericisine de 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi.

ÜRDÜNLÜ ARACI TUTUKLANDI

Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M, böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ürdün uyruklu şüpheli ise tutuklandı.

DAYI YEĞEN DİYE MÜRACAAT ETTİLER

İkinci olay ise 9 Mart’ta yaşandı. Bir ay önce Türkye’ye gelen Rusya uyruklu bir kişi böbrek nakli olmak için özel bir hastaneye müracaat etti.

Taraflar hastaneye sundukları evraklarda kendilerini dayı-yeğen olarak beyan etti. Evrakları kontrol eden polisler, kişilerin birbirleriyle akrabalık bağı bulunmadığını belirledi.

Yapılan incelemelerde evraklarının da sahte olduğu tespit edilen böbrek alıcısı Rusya uyruklu J.B. ile verici Kazakistan uyruklu M.B., gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Bu kişilerin de 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve nakil işlemiyle ilgili Ukrayna uyruklu bir kişiye aracılık ücreti olarak 3 bin dolar ödeme yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.

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