Yasağa rağmen denize giren genç boğuldu
İstanbul Arnavutköy'de yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti.
Olay 18.00 sıralarında Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşandı. Denizde yüzen Furkan Duran bir süre sonra gözden kayboldu. Duran’ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi.
Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 24 yaşındaki genci denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Furkan Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. (DHA)