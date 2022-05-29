Yavrularını korumak isteyen kargalar vatandaşa zor anlar yaşattı

Elazığ’da yavru karganın ağaçtaki yuvadan düşmesi üzerine toplanan kargalar, yoldan geçen vatandaşa saldırarak zor anlar yaşattı.

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Necip Aslan isimli vatandaş sabah yürüyüşü sırasında yoldaki kargaların vatandaşlara saldırdığını gördü. Olayı şaşkınlık içerisinde izleyen Aslan, bir karga yavrusunun yuvadan düştüğünü fark etti ve yardım etmek istedi.

Necip Aslan, karganın yuvasının olduğu yere doğru yürümeye başladı. Aslan'ın karga yavrularının olduğu yere doğru ilerlediğini fark eden karga, yavrularını korumak için kendisine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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