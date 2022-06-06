Yediği tatlının parasını ödemedi: Camları kırıp polise hakaret etti

Adana'da bir künefecide yediği tatlının ücretini ödemeyen İsmet A., çalışanlarla tartışıp iş yerinin camlarını kırdı. Çağırılan polis ekiplerine de cep telefonunun çalındığını öne sürüp tehdit ve hakarette bulunan, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtilen İsmet A. hakkında mala zarar verme ve hakaretten adli işlem uygulandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İsmet A. isimli kadın, Toros Caddesindeki bir künefecide yediği tatlının iddiaya göre, ücretini ödemedi. Çalışanlar ödeme yapmasını söyleyince tartışma çıktı, İsmet A. iş yerinin camlarını kırdı. Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

İsmet A., gelen polislere cep telefonunun çalındığını öne sürüp hakaret etti. Karakola gidelim diyen polise İsmet A., Beni mi tehdit ediyorsun? Telefonumun çalındığını söyleyip, ihbarda bulunuyorum. Benim üzerime geliyorsunuz. Sizi öldürürüm dedi. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

AKIL SAĞLIĞI BOZUK ÇIKTI

İsmet A.’nın, daha önce de aynı caddede bulunan başka bir iş yerlerinde yemek yiyip, parasını ödemediği ve çalışanlara saldırdığı öne sürüldü. Kasten yaralama, tehdit, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan 10 kaydı bulunan İsmet A.’nın bir süre önce Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü, organik olmayan psikoz teşhisi konduğu bildirildi. Polis merkezine götürülen İsmet A. hakkında mala zarar verme ve hakaretten adli işlem uygulandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Aksaray'da bıçak ve masatlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı