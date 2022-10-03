Yengesini öldürdükten sonra intihar etti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i av tüfeği ile öldüren Hasan Türkmen, olay yerinden ayrıldıktan süre sonra intihar etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seydikemer’in Boğalar Mahallesi’nde meydana geldi.

Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen’e ateş etti. Döne Türkmen vücuduna isabet eden saçmalarla vurularak yere yığıldı.

Şüpheli olay yerinden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

1 KİLOMETRE SONRA İNTİHAR ETTİ

Jandarma yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen’in yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen’i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan incelemede, Hasan Türkmen’in yengesini vurduğu av tüfeği ile kendisine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen’in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Polis memuru intihar etti, iki aile defin yeri için mahkemelik oldu