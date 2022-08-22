Yengesini öldüren 14 yaşındaki çocuk 6 gün sonra yakalandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan 14 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra polis ekiplerince Çan ilçesinde yakalandı.
Bayramiç’e bağlı Aşağışapçı köyünde, 16 Ağustos’ta tartıştığı amcasının eşi Ülkü A’yı (60) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçan S.A’nın (14) yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Geniş çaplı arama sonucunda S.A, Çan ilçesinde bir çay ocağında otururken polis ekiplerince yakalandı.
CAMİ AVLULARINDA UYUYUP YÜRÜYEREK ÇAN’A GİTMİŞ
S.A, polisteki ilk ifadesinde, yengesini kazayla öldürdüğünü, olayın ardından yürüyerek Bayramiç'ten Çan’a geldiğini, su ihtiyacını yol kenarlarındaki çeşmelerden giderdiğini, geceleri farklı cami avlularında saklandığını anlattığı öğrenildi.
Jandarmaya teslim edilen ve Bayramiç’e getirilen S.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.