Yıldırım düşmesi sonucu 7 büyükbaş hayvan öldü
Muğla’nın Milas ilçesinde büyükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 20 hayvandan 7’si öldü.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ortaköy'de kırsal alanda köylülerden Abdullah Demir, İsmail Demir ve Engin Akar'a ait 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu sürünün üzerine yıldır düştü.
Düşen yıldırım sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu bazıları ise yaralandı. Yıldırımın düşmesi sonucu çobanın haber vermesi ile olay yerine giden hayvan sahipleri büyük şok yaşadı. Yaralı hayvanlar ise toplanarak veterinere götürüldü.
Tedavisi yapılan hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.