Yol kenarına bırakılan çuvallar endişeye neden oldu

Arnavutköy Sazlıdere Barajı'na akan derenin kenarına bırakılan çuvallar, çevredekileri tedirgin etti. Yağmurun etkisiyle köpüren ve üzerinden duman çıkan çuvallardan numune alan yetkililer içindeki malzemenin, 'alüminyum cüruf' olma ihtimali üzerinde durdu.

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Arnavutköy, Hacımaşlı yolu Genç Osman Caddesi üzerindeki derenin kenarına bırakılan onlarca çuvalın içerisindeki madde sağanak yağışla birlikte köpürdü ve üzerinden dumanlar yükseldi.

Yoldan geçenlerin haber vermesiyle dere kenarına polis, zabıta ve AFAD ekipleri geldi. Çuvalın içindekilerden numune alan yetkililer, alüminyum cüruf olma ihtimali üzerinde durdu. Dere kenarına bırakılan çuvallar, yetkililer tarafından götürüldü.

“ZEHİRLENECEK GİBİ OLDUM, ÇOK KÖTÜ BİR KOKU VARDI”

Çuvalları görerek polisi arayan çevredeki bir kişi “Sabah saatlerinde bu yoldan geçerken yağmur yağıyordu. Sol tarafta yolun kenarına bırakılan çuvallara baktığımda zehirlenecek gibi oldum. Çok kötü bir koku vardı. Hemen yetkililere haber verdim.” dedi.

“DERE SUYUNA KARIŞIYOR”

Hacımaşlı Mahalle Muhtarı Hayri Pekçetin ise Kaçak hafriyat dökümüne alıştık artık. Ancak bugün buraya bırakılan malzemeden yağmurun yağmasıyla birlikte dumanlar yükseldi. Haliyle bizler de tedirgin olduk. Yağmurla birlikte bu toz yüklü çuvallardaki malzemeler dere suyuna karışıyor. Az ileride hayvancılık ve tarımla uğraşan köylülerimiz var. Bu sudan içen hayvanların neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz” dedi. (DHA)

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