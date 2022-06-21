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Yol kenarında bulunan kadın cesedinin sırrını jandarma çözdü

Giresun’un Görele ilçesinde Çömlekçi grup yolu kenarında bulunan kadın cesedinin 40 yaşındaki Kırgız uyruklu Keremet Nyshanova’ya ait olduğu ve cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olayla ilgili ise bir kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:52 - 21 Haziran 2022 Güncellenme:
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Yol kenarında bulunan kadın cesedinin sırrını jandarma çözdü

Görele ilçesi Çömlekçi grup yolu üzeri Gültepe köyü girişi ilçe merkezine 6 km mesafede yol kenarına çalılıklar içerisine ateşli silahla vurularak atılmış kimliği belirsiz 30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

Olayla ilgili yapılan çalışma sonucu cesedin Kırgız uyruklu 40 yaşındaki Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi.

Tabanca ile üç el ateş edilmek suretiyle Tirebolu ilçesinde öldürülen Keremet Nyshanova'nın Çömlekçi grup yolu üzerine atıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucu şüpheli Metin A. (52) suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına alındı. (İHA)

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