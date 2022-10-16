Yol verme kavgasında kaldırım taşıyla saldırdı
İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte yol verme konusunda çıkan kavgada, kafasına kaldırım taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde, otomobil sürücüsü K.Y. ile başka bir araçtaki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bir kişi, K.Y’nin kafasına kaldırım taşıyla vurdu.
Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan K.Y, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)