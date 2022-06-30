Yola atılan sigara izmaritini fark eden vatandaşlar, yangını önledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki asırlık ağaçların bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangın korku ve heyecan yarattı. Yoldan geçenlerin attığı sigara izmaritlerinin çıkardığı yangının büyümesini tatilcilerin dikkati ve erken uyarısı önledi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gölköy Mahallesi'nde asırlık çam ağaçlarının bulunduğu bölgede bugün öğle saatlerinde yol kenarından başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla yayılan yangın korku ve heyecan yaşanmasına neden oldu.

TATİLCİLERİN DİKKATİ VE DUYARLILIĞI BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ

Yoldan geçen tatilcilerin otomobillerini durdurarak önce yangın tüpleri ardından 1 kilometre ilerideki inşaatta bulunan işçilerin traktör ve su kamyonları ile hızla müdahale ettiği yangına ardından 6 itfaiye ile 6 orman arazöz ve otuza yakın işçi müdahale etti. Yangın sırasında jandarma güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye tedbir amaçlı iş makinaları ile ambulanslar sevk edildi. Yangına müdahale ederken yaralanan bir işçi ambulansta ayakta tedavi edildi.

YOLDAN GEÇENLERİN ATTIĞI SİGARA İZMARİTİ YAKTI

Olay anında yangına ilk müdahale edenlerden evli ve iki çocuk babası 56 yaşındaki restoran işletmecisi Memduh Şakarcı “Yoldan geçerken birden dumanları ve alevleri gördük. Rüzgar çok etkili otlar kuru, alevler hemen yayıldı, arabada su, yangın tüpü ne varsa müdahale ettik, ardından başkaları da geldi. Yeter artık içtikleri sigaraları sokağa atmak cinayet demek. Ekiplerin de hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden önlendi. Dikkatsizlik ve sorumsuzluk cennet ormanları kül edecekti. 20 yıldır burada tatil yaparım bu bölgede hiç yangın çıkmadı” diye konuştu.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı, soğutma çalışmalarının ardından yol araç trafiğine açıldı.

İlginizi Çekebilir Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş