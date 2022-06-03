Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsü, yön tabelası direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesinde meydana geldi. M.E.Ç. (24) yönetimindeki 16 M 1853 plakalı, Ovaakça- Kent Meydanı hattında çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelası direğine çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada minibüste bulunan 1’i ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)