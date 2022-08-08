Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesi Nefise Akçelik Tünelinde, yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Erdal Tanrıver ile (22) araçtaki İhsan Tanrıver (69) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, Fatsa Çevreyolu Nefise Akçelik Tünelinde meydana geldi. H.Ö. (58) yönetimindeki 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü, Erdal Tanrıver’in kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmasının etkisiyle savrulan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İhsan Tanrıver’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Tanrıver ise Ordu Eğitim Araştırma Hastanesinde kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Tanrıver ile İhsan Tanrıver’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, otobüsün sürücüsü H.Ö. ise gözaltına alındı. DHA

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