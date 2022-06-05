Yoldaki köpeği ezen sürücü kaçtı, o anlar kamerada

Adana'da yolda uzanan sokak köpeğinin üzerinden cip geçti. Köpek acı içinde kıvranırken, sürücü yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO) üyeleri, yaralanan köpeği veteriner kliniğine götürdü.

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Olay, Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesinde hayvanseverlerin kurduğu MEYAKO Derneğinin önünde meydana geldi. Dernek üyelerinin beslediği sokak köpeklerinin yolda uzandığı sırada oradan geçen M.T. yönetimindeki bir cip, Prenses adı verilen köpeğin üzerinden geçti.

Köpek acı içinde kıvranıp yol kenarında çalılıklara doğru koşarken cip sürücüsü, durmadan yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı köpeği gören dernek üyeleri, kamera görüntülerini izledikten sonra sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Kaza sonrası kalçasında ve bacaklarında kırıklar oluşan köpek ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeğe çarpan kimliği belirlenen M.T. hakkında adli işlem başlattı.

ÖZÜR DİLEMEK İSTEMİŞ

Bu tür olayların çok sık yaşanmaya başladığına dikkat çeken MEYAKO üyesi veteriner teknikeri Gizem Döğer, yaralı köpeğin klinikte ilk müdahalesinin yapıldığını ve ameliyat edileceğini söyledi.

Dernek olarak yasal sürecin takipçisi olacaklarının altını çizen Döğer, İnsanların bu konuda duyarlı olmasını diliyorum. Çektiği acıları söyleyemeyen çocuklar bunlar. Kamera kaydı olmasaydı bu durumu bilemeyecektik.

Kaza olabilir ama çarptıktan sonra yoluna devam etmek yerine köpeğin durumuna bakabilir, bize ulaşabilirdi. Şikayetçi olduktan sonra derneği arayıp özür dilemek istediğini söylemiş. Fakat bu çok geç kalınmış bir özür. Köpeğimiz ölebilirdi. Belki de bacaklarını kaybedecek. Hayvanlara zarar veren insanların çok ciddi cezalar almasını istiyoruz diye konuştu. (DHA)

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