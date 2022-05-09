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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Turhan Dizdaroğlu’na, Balçova’dan Konak’a giden otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Dizdaroğlu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


İhbarla gelen sağlık ekipleri, Turhan Dizdaroğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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