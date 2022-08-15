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Yolun karşısına geçmek istedi, trenin altında can verdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz (23), trenin çarpmasıyla yaşamı yitirdi.

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Yolun karşısına geçmek istedi, trenin altında can verdi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Horozköy tren yolu üzerinde meydana geldi. Raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuza, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğuz’un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Talihsiz gencin cenazesi, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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