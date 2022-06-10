Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarpması kamerada
Mersin'de, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Zeytinlibahçe Caddesi’nde, dün saat 15.00 sıralarında yaya geçidinde yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ismi öğrenilemeyen çocuğu hastaneye götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)