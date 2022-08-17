Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı, anne sinir krizleri geçirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden düğüne giden çiftin kullandığı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savrulurken, sinir krizleri geçiren anne, “Bulut oğlum dayan ambulans geliyor iyi olacaksın, oğlum” diyerek yaralı oğluna moral vermeye çalıştı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada 48 AHC 407 plakalı otomobil ile oğlunun düğününe gitmek için eşiyle birlikte yola çıkan 56 yaşındaki Birgül durmaz, Güvercinlik Mahallesi'nde annesi Meral Kıyatmaz ile birlikte yolun karşısındaki evlerine gitmeye çalışan 10 yaşındaki Bulut Kıyatmaz'a çarptı.

ANNE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Otomobilin çarpması ile yaklaşık 6 metre ileriye düşen Bulut Kıyatmaz'ın yerden kalkamadığını gören vatandaşlar trafiği durdurarak küçük çocuğun yardımına koşarken, anne Meral Kıyatmaz ise ‘amubans ambulans' diyerek sinir krizleri geçirdi.

Vatandaşların 40 derece güneş altında asfaltın ortasında yatan küçük Bulut için tişörtü gölgelik yaparak ambulansı bekleme anlarında ise anne Kıyatmaz “Bulut oğlum dayan ambulans geliyor iyi olacaksın, oğlum” diyerek üzerine kapanıp gözyaşları dökmesi yürekleri dağladı.



“YOLA ANİDEN ÇIKTI, DURAMADIM ÇARPTIM”

Olaydan sonra eşi ile birlikte büyük şok yaşayan ve küçük çocuğa çarpan 56 yaşındaki Birgül Durmaz olay anını SÖZCÜ'ye anlattı.

Durmaz, “Biz Gündoğan Mahallesi'nde oturuyoruz. Bilecik'e oğlumun düğününe gidiyorduk. Yola çıkalı yarım saat oldu. Buraya geldiğimizde çocuk birden yola fırladı. Fren yaptım ama duramadım. Büyük şok içerisindeyim üzüntülüyüm. Benim de çocuklarım var” dedi.



SÜRÜCÜYÜ JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Bulut'un olay yerine gelen dedesi Hikmet Kıyatmaz ise sürücü Birgül Durmaz'a sert tepki gösterdi. Durmaz'ın üzerine yürüyen dede Kıyatmaz'ı vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Dede Kıyatmaz kazanın ardından fenalaştı.

O da vatandaşların yardımı ile ambulansa bindirilip Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü Birgül Durmaz ise olay yerine gelen jandarmalar tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Güvercinlik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bulut Kıyatmaz ise ambulansta ilk tedavisi yapıldıktan sonra Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.