Yönetici-kiracı tartışması ölümle sonuçlandı

Antalya'da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı tarafından bıçaklanan yönetici, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. 6. katta yaşayan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A. (46), iddiaya göre gürültü konusunda sürekli şikâyet edilen 1. kattaki kiracı Necati K.'yı uyarmaya gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada iddiaya göre Necati K. (66), Osman A.'yı göğüs kısmından bıçakladı.

Yaralı şekilde dışarı çıkan Osman A., yaralandığını söyleyerek yakındaki esnaftan yardım istedi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osman A.'yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Osman A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necati K.’nın ise Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Ev sahibinin zam yapmasına öfkelenen kiracı evi yaktı