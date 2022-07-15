Yorgun mermi aracın camına isabet etti

Rize'de havaya rastgele açılan ateş sonucu silahtan çıkan yorgun mermilerden biri park halindeki aracın camına düştü.

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Olay, Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi, Sanayi Sitesi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabancadan çıkıp havadan yere düşen yorgun mermi Saim Dereci’ye ait park halindeki aracının ön camına isabet etti. Şans eseri aracın üzerine düşen yorgun mermi, araçta maddi hasara yol açtı.

3 BİN TL MASRAF ÇIKTI

Yorgun merminin aracına düştüğü için tepki gösteren Dereci, “Sen zevk için havaya ateş açacaksın ve o mermi gelip benim park halindeki aracımın camına düşecek. Ben camı değiştirmek için 3 bin TL ödeyeceğim. Ya araca değil de benim vücuduma isabet etseydi ne olacaktı” ifadelerini kullandı.

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