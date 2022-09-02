Abone Ol

Yozgat’ta otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yozgat’ta otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara yönünden Yozgat’a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı. Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)

Yozgat'ta korkunç kaza: 4 yaralı İlginizi Çekebilir Yozgat'ta korkunç kaza: 4 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster