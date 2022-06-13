Yunan sahil güvenliği, göçmenleri çırılçıplak soyup kaderine terk etti
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince eşyaları alınıp, can salı içerisinde Türk karasularına iteklenen 4 göçmeni, Türk sahil güvenliği kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarına Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 4 göçmen, eşyaları alındıktan sonra çıplak olarak can salına bindirilerek Türk karasularına iteklendi.
Göçmenleri, Ege'de açık denize sürüklenirken bölgede devriye gezen Türk sahil güvenliği bularak kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenlerin ifadelerinin alınmasından sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi.