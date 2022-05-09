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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi altı kişiden beşi tutuklandı.

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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., İ.Y., Z.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Edirne’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim T.Ş. tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen T.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

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