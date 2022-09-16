Abone Ol

Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ, DEAŞ ve PKK terör örgütleri şüphelisi 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 kişiyi sınırda yakaladı.

Şüphelilerin, FETÖ üyesi Ö.Y. ve M.G., PKK üyesi S.A. ve E.İ. ile IŞİD üyesi E.A. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Ankara ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı İlginizi Çekebilir Ankara ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster