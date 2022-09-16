Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ, DEAŞ ve PKK terör örgütleri şüphelisi 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 kişiyi sınırda yakaladı.
Şüphelilerin, FETÖ üyesi Ö.Y. ve M.G., PKK üyesi S.A. ve E.İ. ile IŞİD üyesi E.A. oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)