Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler ölümden döndü
Muğla’nın Bodrum ilçesi yakınlarından yüzerek Yunanistan adalarına geçmeye çalışan iki göçmen ölümden döndü. Akıntı ile sürüklenen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'ndern yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan iki göçmen akıntının etkisi ile ters istikamete açık denize sürüklendi.
Deniz yatağına tutunarak hayatta kalmaya çalışan göçmenleri bölgede devriye gezen Türk sahil güvenlik ekibi kurtardı.
Bodrum Limanı'na getirilen göçmenler ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavileri yapıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 göçmen daha sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.