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Yüzünü yıkamak isterken öldü

Düzce'de, gölette elini yüzünü yıkamak isteyen sol tarafı felçli Burak Erdinç (27), dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.

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Yüzünü yıkamak isterken öldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi. Melen suyu kenarında bulunan gölete elini, yüzünü yıkamak için eğilen Burak Erdinç, dengesini kaybederek suya düştü.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olan Burak Erdinç, sudan çıkamayarak boğuldu. Burak Erdinçin cansız bedenini görenlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri geldi. Erdinçin cansız bedeni, sudan çıkararak otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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