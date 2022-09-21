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Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı

Antalya Adliyesi'nde görevli bir icra müdürü zimmetine geçirdiği 13 milyon lira ile yurt dışına kaçarken, savcılık soruşturma başlattı.

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Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı

Antalya Adliyesi’nde görevli bir icra müdürü, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi.

Olay, icra müdürünün birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, müdürün Azerbaycan’a kaçtığı belirtildi. (DHA)

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