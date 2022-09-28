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Zonguldak’ta 3 katlı binada yangın: Dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

Zonguldak'ta yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Alzheimer hastası yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 14:07 - 28 Eylül 2022 Güncellenme:
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Zonguldak’ta 3 katlı binada yangın: Dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

Kent merkezinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak’ta, 87 yaşındaki Hanife Aybaş’ın yaşadığı 3 katlı müstakil evin giriş katında gece saatlerinde yangın çıktı.

Evin dışına sıçramayan yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Aybaş’ın sabah eve gelen bakıcısı F.U. yaşlı kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aybaş’ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Aybaş’ın cenazesi, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bakıcı F.U. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (AA)

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