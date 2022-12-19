GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN GENÇ MARKASI REALTOR GLOBAL, ARTIK SEKTÖRÜ DOMİNE EDİYOR

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2015 yılında Anıl Ulaş Övençoğlu tarafından kurulan ve kısa zamanda gayrimenkul sektöründe hızlı bir ilerleme gösteren Realtor Global, dünyanın birçok ülkesinde yer alan ofisleri ve profesyonel gayrimenkul danışmanları ile dijital pazarlama tekniklerini, marka güveniyle harmanlayarak gayrimenkul sektöründe danışmanlık hizmeti veriyor. Kurulduğu günden bugüne Türkiye'de yüzde 400 büyüme ivmesi kazanan Realtor Global, 2023 yılında da her alanda yüzde 50 büyümeyi, ofislerin verimliliğini artırmayı, hizmet ağını geliştirmeyi ve yeni pazarlarda franchise'ler vermeyi hedefliyor.

Gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesiyle yola çıkan Anıl Ulaş Övençoğlu tarafından 2015 yılında Antalya-Alanya'da kurulan Realtor Global, kısa zamanda gayrimenkul sektöründe hızlı bir ilerleme gösterdi. Türkiye gayrimenkul sektörünün geleceğine yeni bir yön vererek emin adımlarla büyümeye devam eden Realtor Global, kısa bir zamanda konut, lüks konut ve ticari gayrimenkul danışmanlığı alanlarında dünyada yüksek satış hacmine sahip olan lider bir firma haline geldi. Bugüne kadar 4.500'den fazla yatırımcıya danışmanlık sağlayan Realtor Global, Türkiye'de milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen ulusal ve uluslararası yatırımcılara, gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmetini en iyi şekilde vererek Türkiye'ye yatırım yapmalarına öncülük ediyor.



Realtor Global'e İlgi Çok Büyük

Dünyanın en güvenilir gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı platformunu oluşturma misyonuyla yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile Türkiye'de doğan bir marka olduklarını belirten Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu markanın kuruluş sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Gayrimenkul sektöründe ne yapılabilir, nasıl geliştirilebilir diye araştırma yapmaya başladım. En sonunda bu iş yalnız mı yapılır, dünya çapında bir markayla mı yapılır diye düşünürken ciddi bir emek ve fedakârlık sonucu Realtor Global ortaya çıktı. Tabii ki ilk birkaç yıl çok zordu. Şimdi ise yatırım iştahının artması ve gayrimenkul sektörünün kazancını herkesin fark etmesiyle Realtor Global'e büyük bir ilgi gösteriliyor.”

Realtor Global, kurulduğu günden bu yana müşteri sayısını hızla artırarak 4 bin 500'den fazla yabancı yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarına aracı oldu. Kurulduğu günden bugüne Türkiye'de yüzde 400 büyüme ivmesi kazanan Realtor Global, 2022 yılı itibariyle 4 yeni ofis açarak iç piyasada da büyümeye devam ediyor. 5 yıl içerisinde ofis sayısını 100'e, profesyonel danışman sayısını 1.000'e, yıllık yatırımını ise 500 bin dolara çıkartmayı hedefleyen Realtor Global, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün lider firması olarak gayrimenkul sektörünün gelişimine katkı sağlıyor.

Gayrimenkul Sektöründe Fark Yaratıyor

Gayrimenkul sektöründeki avantajlardan faydalanmak ve bilgi almak isteyen müşteri ve yatırımcılarına en iyi seçenekleri sunan ve onlara ev sahibi olma veya yatırım yapma imkânı sağlayan Realtor Global, ekiplerinin gelişimini de yeni teknolojilerle destekliyor. Sektörde pek çok ilki gerçekleştiren ve bu kapsamda “Realtor CRM Sistemi”, “Realtor Academy”, “Endüstri 4.0″, “Yapay Zeka” gibi uygulamalarla gayrimenkul sektöründe fark yaratan Realtor Global, bu sistemler sayesinde gayrimenkulü en doğru alıcı ile eşleştirebilme imkânı sağlıyor, iş süreçlerini daha kolay, verimli, aktif bir şekilde ilerletiyor ve çağdaş gayrimenkul danışmanlarıyla da rakiplerinden her zaman birkaç adım önde oluyor. Tüm bunların yanında yüzde yüz müşteri memnuniyetine önem veren ve müşterilerle her zaman iletişim halinde olan Realtor Global, yatırımcılarına satın alma ve kiralama, tadilat, aidat takibi, resmi işlemler, seyahat planlaması gibi satış sonrası süreçlerde de profesyonel destek veriyor.

Küreselleşen Dünyada Globalleşen Bir Marka

Rusya, Orta Doğu, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Bosna Hersek, Avrupa ve Kuzey Avrupa pazarları başta olmak üzere toplamda 54 ülkeden yatırımcıya, yatırım fırsatları sağlayan Realtor Global datasında uluslararası 30 binden fazla potansiyel müşteri barındırıyor ve her yıl 50'den fazla uluslararası etkinliğe katılarak globalleşme yolunda hızla ilerliyor. Aynı zamanda 105 çalışanı ile 4 ülkede 6 ofisi bulunan ve bu ofislerde toplamda 12 dil konuşulan Realtor Global, yakın bir gelecekte yurt dışında yeni pazarlara açılarak yeni iş birlikleri geliştirmeyi planlıyor.

Realtor Global Franchise Ofislerinin Yanında

Realtor Global, gayrimenkul girişimcisi olmak isteyenlere de sunduğu eşsiz imkânlarla gayrimenkul kazancından pay almalarında önemli bir rol üstleniyor. Geniş network'ü, alanındaki bilgi ve deneyimiyle yabancıya satışta liderliğini kanıtlamış Realtor Global, gayrimenkul girişimcilerine klasik emlak firması anlayışının çok ötesinde global bir oluşum içerisinde yıldızlaşma fırsatı sunuyor. Bu yeni iş modelinde franchise girişimciler giderlerini TL olarak harcayıp yabancı yatırımcıya döviz ile gayrimenkul satarak döviz geliri elde edebiliyorlar. Mülkler ve alıcıların bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirildiği franchise sistemi içinde, girişimcilere aynı zamanda teknolojik altyapı, eğitim, rehberlik, pazarlama ve iletişim destekleri de sağlanıyor.

Her Alanda Yüzde 50 Büyümek İstiyoruz

Realtor Global'in 2022 yılına ait verilerini de paylaşan Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu 21 milyon dolar değerinde satış gerçekleştirdiklerini ve bir önceki yıla göre yüzde 100 oranında büyüdüklerini söyleyen Anıl Ulaş Övençoğlu, bu yıl itibariyle de 14 milyon liralık bir yatırıma ulaştıklarını açıkladı. 2023 yılında da bu büyümeyi sürdürmek istediklerini belirten Övençoğlu, “Hedefimiz çalıştığımız ülke sayısını 60'a çıkartmak ve franchise ofis sayımızı artırmak. Yurt dışında sponsorluk çalışmalarımız olacak. 2022 yılına oranla her alanda yüzde 50 daha büyümeyi, ofislerin verimliliğini artırmayı, aplikasyonumuzun yayına girmesini hedefliyoruz. Hizmet ağımızı geliştirme adına hedeflediğimiz yeni ülkeler arasında ise Fransa, İsveç, Hollanda, Suudi Arabistan, Katar, Çin bulunuyor. Aynı zamanda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Balkanlar, Avrupa ve Kuzey Avrupa bölgeleri, Ukrayna, Kazakistan, Ortadoğu ve Asya pazarlarında da franchise vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Realtor Global Ödüle Doymuyor

2022 yılında cirosunu katlayan, yeni iş birliklerine imza atan ve hızlı bir büyüme sergileyen Realtor Global gösterdiği bu başarılar sayesinde pek çok ödül de kazandı. Bu kapsamda Realtor Global, Türkiye Lider Marka Ödülleri'nin üçüncü büyük tur yarışmasında 9.10 puan gibi yüksek bir oylama ile “Yılın Başarılı Gayrimenkul Yatırım Markası” ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni'nde ise Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, Küresel Başarı Ödülü'nü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

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