İstanbul’un Yeni Yalıları Mercan Tuzla’da İnşa Ediliyor

Vesen Yapı, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası güvencesi ile Tuzla Mercan bölgesinde inşa ettiği projesinin satışına başladı. Vesen Yalıları, 2024 yılı ilk çeyreğinde teslim edilecek.

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Vesen Yapı tarafından İstanbul'un denizin mavisi ile doğanın yeşilini buluşturan ilçesi Tuzla'da inşa edilen Mercan Tuzla Vesen Yalıları lansmana özel avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.



İstanbul'un Denize Sıfır,Kumsallı İlk ve Tek Projesi

Mercan Tuzla Vesen Yalıları, İstanbul'da denize sıfır konumu ile yeni nesil, ayrıcalıklı bir yalı yaşamı vaat ediyor.Büyük, kullanışlı ve yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylarıyla kalite ve lüks öne çıkarılıyor.

40.795 m² Arazide Sadece 158 Yalı Dairesi

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası'nın 40.795 m² alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 adet seçkin daireden oluşuyor. En küçük yalı dairesinin 214 m² olduğu, yatay mimari anlayışıyla geliştirilen ve Zemin + 3 katlı bloklardan oluşan Mercan Tuzla Vesen Yalıları'nda ev seçenekleri 3,5+1, 4,5+1 ve 5,5+1 olarak sunuluyor. Daireler için 26 m2 ile 117 m2 arasında teraslar, 52 m2 ile 270 m2 arasında bahçe kullanım alanları yer alıyor.



Zengin Sosyal Tesisler

Projenin peyzaj konseptinde kesintisiz bir yürüyüş parkuru, yapay göletleri, zen bahçeleri, çocuk oyun alanları yer alırken, 1.550 m²'lik yemyeşil bir arazide macera temalı survivor çocuk parkı ,kum havuzu, boyama ve tırmanma duvarı gibi alanlar mevcut.

3.850m²'lik açık hava spor merkezinde açık hava fitness bölümü, squash duvarı, tenis kortu, basketbol ve futbol sahalarının yanı sıra, 1.590 m²'lik kapalı sosyal tesis ise hem deniz, hem havuz manzaralı fitness bölümü, spa, sauna ve buhar odalarının yanı sıra yoga ve pilates stüdyoları ile birlikte açılıp kapanabilen bir havuzu, kışlık havuzu ve çocuk havuzu ile dikkat çekiyor.

Akıllı Ev Sistemiyle Evinizin Kontrolü Sizde

Mercan Tuzla Vesen Yalıları'nda yer alan aydınlatma, perde/panjur, iklimlendirme, ses ve görüntü otomasyonunun yanı sıra akıllı ev uygulamasına entegre kamera ve alarm sistemi güvenlik, lüks ve konforu bir arada sunuyor.



Hem Denizden Hem Karadan Ulaşım Kolaylığı

Mercan Tuzla Vesen Yalıları sadece karadan değil, deniz üzerinden de evinize ulaşım imkanı sağlayarak çok özel bir yaşam deneyimi vaat ediyor.

Marmaray ve E5 Karayolu'na 5 dakika, TEM Otoyolu ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakika uzaklıkta olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bölgedeki alışveriş merkezlerine 5 kilometre, hastanelere ve üniversitelere ise 10 kilometre mesafede yer almaktadır.