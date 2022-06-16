Avrupa’da otomobil satışları 11 aydır düşüşte

Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunları ve yüksek fiyatların baskı oluşturmasıyla 2022 Mayıs'ta art arda 11. ayda düşüş kaydetti.

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Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa’da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunları ve yüksek fiyatların baskı oluşturmasıyla 2022 Mayıs’ta art arda 11. ayda düşüş kaydetti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 düşerek 948 bin 149’a geriledi.

İspanya’da, İtalya’da Almanya’da ve Fransa’da otomobil satışları düşüş kaydetti.

NİSANDA YÜZDE 21 AZALMIŞTI

Avrupa otomobil pazarında toplam satışlar, nisan ayında da tedarik sorunları nedeniyle yüzde 20'den fazla azalmıştı.

ACEA verilerine göre, AB ülkeleri arasında otomobil satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 21,5, Fransa'da yüzde 22,6, İtalya'da yüzde 33 ve İspanya'da yüzde 12,1 gerilemişti. (REUTERS)

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