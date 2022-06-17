Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantı ile Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’nda konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Erdoğan, şunları söyledi:

* “Emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik. 26.Taraflar Konferansı’nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, kara yolu ulaşımı ile ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla iklim şurasını gerçekleştir.

* Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı açıklayacağız. Avrupa yeşil mutabakatıyla uyumlu olarak yeşil eylem planımızı kabul ettik. Yeşil limanlarımızın sayısını artırıyoruz.

* Ormanlarımızı korunan alanlarımızı genişletiyoruz. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz.”

“TOGG’U ÜRETİM BANDINDAN İNDİREREK HİZMETE SUNACAĞIZ”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bu yıl sonuna kadar Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

* Birleşmiş Milletler ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen ‘Sıfır Atık’ hareketiyle çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık.

* Teknoloji ve çığır açıcı araştırma geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz.”

“EN BÜYÜK SORUMLULUK SORUNUN BU NOKTAYA GELMESİNDE PAYI OLAN ÜLKELERE DÜŞMEKTEDİR”

Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:

* “Finansman ve teknoloji transferi bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir.

* Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12’ncisi ve Avrupa 5’incisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa’da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa’da 2’nci sırada yer alıyoruz. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna’da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

* Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü, enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkir kıldık. 2021 yılında kurduğumuz 3,5 gigabayt kapasiteli yeni santrallerin yüzde 97’si yenilenebilir enerji santralidir.

* Temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken forumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.” DHA