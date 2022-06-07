Doblo’nun yeni modeli İspanya’da üretilecek

Tofaş'ın ana hissedarlarından Stellantis, Tofaş'ın ürettiği üç ana araçtan biri olan Doblo'nun yeni modelinin İspanya'daki fabrikaya kaydırılması kararını aldı.

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Tofaş’ın ana hissedarlarından Stellantis, Tofaş’ın ürettiği üç ana araçtan biri olan Doblo’nun yeni modelinin İspanya’daki fabrikaya kaydırılması kararını aldı. Tofaş’ın üreteceği yeni modeller konusunda değerlendirmelerin devam ettiği açıklandı.

Tofaş’ın 2000’li yılların başında üretime aldığı hafif ticari araç Doblo, şirketin ihracat ağırlıklı iş modeline dönmesini sağlamıştı.

Doblo’nun üretiminin bu yıl sonunda sona ermesi planlanırken, yeni modelin Tofaş tarafından üretilip üretilmeyeceği Stellantis tarafından bir değerlendiriliyordu.

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Yeni projelerin üzerinde henüz anlaşılamamış olması, Stellantis içinde Tofaş’ın yerinin belli olmaması hisse için biraz negatif” dedi.

‘HİSSELER BASKI ALTINDA KALDI’

Yeni Doblo’nun Tofaş’ta üretilip üretilmeyeceği müzakerelerinin iki yıla yakın sürdüğünü hatırlatan Demirtaş, “(Yeni modeller için verilecek kararın) daha uzaması hoş olmayacak bir gelişme olur. Tofaş hisseleri bir süredir benzerlerine kıyasla baskı altında kaldı. Şirkette ciddi bir değer var, ancak yeni model kararlarının verilmemesi hisse üzerinde bir süre devam edecek bir baskı yaratır” dedi.

Stellantis tarafından dün yapılan açıklamaya göre hem elektrik hem de akaryakıt motorlu tahrik sistemine sahip olacak yeni Doblo, şirketin İspanya’daki Vigo fabrikasında üretilecek.

Tofaş tarafından dün akşam yapılan açıklamada Doblo’nun üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılması ve Doblo’nun yerini alacak ürünler için değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

Ancak Tofaş’ın açıklamasına göre Doblo’nun üretimi uzatılsa bile ihraç pazarları arasında Tofaş’ın ana ihracat pazarı Avrupa ülkeleri yer almayacak. Doblo’nun üretimi iç pazar ve Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Amerika pazarı için devam edecek.

DOBLO, TOFAŞ’IN ÜRETİMİNİN ÜÇTE BİRİNİ OLUŞTURDU

Doblo geçen yıl sonu itibarıyla 77 bin 520 adet ile Tofaş’ın üretiminin üçte birini, 48 bin 761 adet ile de ihracatın yüzde 43’ünü oluşturdu.

Tofaş Doblo’nun yanı sıra binek model Egea ve daha küçük hacimlerde diğer bir hafif ticari araç platformu olan MCV’yi üretiyor.

Yılda 450 bin üretim kapasitesine sahip olan Tofaş, geçen yıl yaklaşık 229 bin araç üretti. (REUTERS)

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