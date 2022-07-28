Elektrikli otomobilde ‘ek gümrük vergisi’ düzenlemesi

Elektrik otomobilde ilave gümrük vergisi bazı ülke grupları için sıfır, genelleştirilmiş tercihler sistemine (GTS) dahil ülkeler için yüzde 10 olarak belirlendi.

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Elektrikli otomobil ithalatında ilave gümrük vergisi oranı bazı ülke grupları için sıfır, genelleştirilmiş tercihler sistemine (GTS) dahil ülkeler ve diğer ülkeler için yüzde 10 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararıyla, söz konusu kararın ekinde yer alan ve bazı malların ithalatında alınacak ilave gümrük vergisi oranlarını içeren listeye kullanılmış olmayan elektrikli oto eklendi.

BU ÜLKELERE EK VERGİ YOK

Listeye göre, yeni elektrikli oto ithalatının AB, EFTA, Bosna Hersek, Güney Kore, Malezya, Singapur, Kosova, İran ve Venezuela’dan yapılanlarına sıfır, GTS ülkeleri ile diğer ülkelerden yapılanlarına ise yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmasına hükmedildi. Karar, bugün itibarıyla 15 gün sonra yürürlüğe girecek. (REUTERS)