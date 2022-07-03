Elon Musk’a Çin şoku: Tesla teslimatları düşüyor

Tesla'nın 2022 ikinci çeyrek performansında büyük düşüş görüldü. Çin'deki karantinalar ve tedarik zincirinin bozulması ile ve şirketin mali problemleri teslimatların düşüşünde etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Tesla’nın araç teslimatları, Çin’de gerçekleştirilen kapanmalar ve tedarik zinciri kesintileri nedeniyle iki yıldan fazla bir süredir ilk kez çeyreklik bazda düştü. Şirketin farklı lokasyonlarda iki yeni fabrika açtığı ve bu konuda yaşanan zorlukların da siparişlerin sayısında etkili olduğu bildirildi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, dün yaptığı açıklamada, önceki çeyrekte 310 bin 48 olan araç siparişlerinin ikinci çeyrekte 254 bin 695’e düştüğünü bildirdi. Siparişler tahminlerin de oldukça altında kaldı.

KISITLAMALAR ŞİRKETİ SARSTI

Son haftalarda birçok analist, şirketin corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle Şanghay’daki en büyük fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kalmasının ardından beklentilerini düşürmüştü. Ayrıca Musk, Almanya ve ABD Teksas’taki yeni fabrikalarını hızlandırmak konusunda da sorun yaşadıklarını duyurmuş, bu fabrikaları ‘para fırını’ olarak nitelendirmişti.

Tesla’nın teslimatlarındaki düşüş, şirketin 20 Temmuz’da açıklanması planlanan ikinci çeyrek kazançları üzerinde de baskı oluşturabilir. Analistler şirketin çeyreklik olarak 2 milyar dolarlık kâr açıklamasını bekliyor. Geçtiğimiz çeyrekte bu rakam 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca Musk geçtiğimiz ay, “ekonomiye dair çok kötü bir hissiyatının” olduğunu belirterek çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmak gerektiğini duyurmuştu. Musk konu ile ilgili e-postayı şirketin üst düzey yöneticilerine göndermişti.

BITCOIN DARBESİ

Bununla birlikte şirketin Bitcoin’deki fiyat düşüşünden de olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Hesaplamalara göre Bitcoin’deki sert düşüş şirkete 475 milyon dolara mâl olabilir. Şirket son olarak Bitcoin 28 bin dolar değerindeyken 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın almıştı. Lider kripto para şuanda 19 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.

Ayrıca Tesla piyasada faaliyet yürüten pek çok rakibi gibi araçlarına zam yapmaya da başladı. Zamlarda artan maliyetlerin etkili olduğu belirtilirken Model Y’lerin ABD’de geçen yıla göre 14 bin dolar zamlandığı görüldü.

HAZİRAN’DA TOPARLANDI

Öte yandan şirket, “Haziran 2022, Tesla’nın tarihindeki en yüksek araç üretim ayıydı” açıklamasında bulundu. Araç üretiminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış olduğu görüldü. Ancak geçtiğimiz yıl pandemi yüzünden üretim ve tedarik zinciri aksaklıkları artmış, bu da üretimi sert düşürmüştü.

Elon Musk nisan ayına kadar Tesla’nın görünümü konusunda iyimser konuşmaya devam etmişti. Ünlü CEO şirketin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 artışla 2022’de 1,5 milyondan fazla araç üretebileceğini belirtmişti. Wall Street uzmanları Tesla’nın bu yıl 1,4 milyon araca ulaşmak için mücadele edebileceğine inanıyor.

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