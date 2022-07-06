Elon Musk’a kötü haber: Çinli rakibi Tesla’yı geçti

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla zirvedeki yerini kaptırdı. Çinli otomobil üreticisi BYD 2022'nin ilk altı ayında Tesla'yı geçerek dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi oldu.

Sozcu.com.tr

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Çinli otomobil üreticisi BYD, yılın ilk altı ayında 641 binden fazla elektrikli araç sattı. Bu performans, şirketi satış açısından dünyanın en iyi performans gösteren elektrikli otomobil üreticisi haline getirdi.

Şirket bu dönemde Tesla’yı geride bıraktı. Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’ın şirketi Tesla aynı dönemde 564 bin elektrikli otomobil teslimatı yaptı. Bu rakam, Çinli elektrikli otomobil üreticisi için satışlarda yıllık yüzde yüzde 315’lik bir artışa işaret etti.

Geçen ay BYD, Tesla’ya “çok yakında” batarya tedarik etmeye başlayacağını duyurmuştu. Şirketin en son yıllık raporuna göre, şarj edilebilir piller ve güneş enerjili sistemler BYD’nin 2021’deki gelir havuzunun yüzde 7,29’unu oluştururken, otomobil ve ilgili ürünlerin payı yüzde 50’yi aştı.

TESLA’DAN KÖTÜ PERFORMANS

Tesla'nın araç teslimatları, Çin'de gerçekleştirilen kapanmalar ve tedarik zinciri kesintileri nedeniyle iki yıldan fazla bir süredir ilk kez çeyreklik bazda düşmüştü. Şirketin farklı lokasyonlarda iki yeni fabrika açtığı ve bu konuda yaşanan zorlukların da siparişlerin sayısında etkili olduğu bildirildi.

Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada önceki çeyrekte 310 bin 48 olan araç siparişlerinin ikinci çeyrekte 254 bin 695'e düştüğünü bildirmişti. Tesla siparişleri bu dönemde tahminlerin de oldukça altında kaldı.

KISITLAMALAR TESLA’YI VURDU

Son haftalarda birçok analist, Tesla’nın corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle Şanghay'daki en büyük fabrikasını geçici olarak kapatmak zorunda kalmasının ardından beklentilerini düşürmüştü. Ayrıca Musk, Almanya ve ABD Teksas'taki yeni fabrikalarını hızlandırmak konusunda da sorun yaşadıklarını duyurmuş, bu fabrikaları ‘para fırını' olarak nitelendirmişti.

Elon Musk nisan ayına kadar Tesla'nın görünümü konusunda iyimser konuşmaya devam etmişti. Ünlü CEO şirketin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 artışla 2022'de 1,5 milyondan fazla araç üretebileceğini belirtmişti. Wall Street uzmanları Tesla'nın bu yıl 1,4 milyon araca ulaşmak için mücadele edebileceğine inanıyor.

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