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Erdoğan ‘Togg’a bindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin otomobili Togg'un test sürüşünü yaptığı anların videosunu paylaştı.

Yayınlanma: 15:25 - 07 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir Togg hatırası” etiketiyle Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gebze Bilişim Vadisi’nde dün düzenlenen “Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni”ne katılan Erdoğan, sonrasında Togg’un test süreçleri devam eden mühendislik prototipini denemişti. Test sürüşünde Erdoğan’a Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş da eşlik etmişti. (AA)

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