Ferrari, 2005’ten beri ürettiği tüm arabaları geri çağırıyor

Ferrari, fren arızası olasılığı nedeniyle 2005'ten bu yana ABD'de satılan neredeyse tüm arabaları geri çağırmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Amerika’da Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin dosyasına göre, satılan toplam 23.555 Ferrari modeli, potansiyel olarak hatalı bir fren hidroliği deposu kapağına sahip olduğu için geri çağırılıyor.

Arızalı parçanın, fren sisteminin aksamasına neden olabileceği belirtiliyor. Sorun yüzünden aracın tamamen fren yapması sürücüyü ve yoldaki diğer kişileri büyük tehlike sokabileceğine dikkat çekiliyor.

Ferrari, geri çağrılan otomobillerin sadece yüzde 1’inin potansiyel olarak etkilendiğini tahmin ediyor.

Araçların geri çağırılmasından sonra Ferrari, etkilenen araçlara yeni bir fren hidroliği deposu kapağı takacak ve fren hidroliği seviyeleri düştüğünde sürücüleri uyaracak bir yazılım güncellemesi yükleyecek.

İtalyan otomobil üreticisi, sürücülere, geri çağrılan otomobillerden herhangi biri düşük fren hidroliği uyarısı vermeye başlarsa, derhal kenara çekmelerini öneriyor.

26 Temmuz 2022’de araçların geri çağrılmasını bildiren Ferrari, 24 Eylül’de araç sahiplerine ve bayilerine güncelleme süreciyle ilgili bildirim göndermeyi planlıyor.

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